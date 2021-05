Testdorp gaat weg op Spoor Oost

Donderdag 27 mei zijn al 215 000e vaccins toegediend in het vaccinatiedorp op Spoor Oost. Dat is een verdubbeling op goed drie weken: op 3 mei werd de kaap van de 100 000e vaccinatie gerond. Om het vaccinatietempo nog te verhogen, verhuist het testdorp op Spoor Oost begin juni naar het Wilrijkse Plein aan de Vogelzanglaan.

Om meer te kunnen vaccineren op Spoor Oost, verhuist testdorp TestCovid naar een andere locatie. Het drive-in testdorp waarmee vaccinatiedorp Vaccovid momenteel Spoor Oost deelt, zet immers een rem op het aantal vaccinaties. Dit komt doordat het kruispunt met de Noordersingel maximaal 600 wagens per uur aankan. Een deel van het autoverkeer komt voor het testdorp, waardoor het vaccinatiedorp niet op volle capaciteit kan werken. Vorige week werden dagelijks 6 500 mensen gevaccineerd, tegenover bijna 700 mensen per dag die zich lieten testen.



Donderdag 3 juni om 12 uur sluit het testdorp op Spoor Oost de deuren. Vrijdagmiddag 4 juni om 14 uur gaan de deuren open op de nieuwe locatie aan Wilrijkse Plein (Vogelzanglaan).



Nu internationaal reizen weer mag, laten sinds 6 mei 300 mensen per dag een betalende test voor het buitenland afnemen. Op Spoor Oost zit het aantal betalende tests daarmee aan zijn limiet.

De verhuizing maakt meer vaccinaties en meer tests mogelijk. Door het autoverkeer voor het testdorp weg te nemen op Spoor Oost kunnen er per uur 200 tot 250 mensen extra gevaccineerd worden.

Daarnaast kunnen aan de Vogelzanglaan meer mensen getest worden dan op Spoor Oost. Dit is belangrijk voor de toenemende vraag naar tests voor vertrekkende en terugkerende reizigers.

Zomerdorp zonder drive-in

Het nieuwe testdorp aan de Vogelzanglaan verschilt op drie punten van dat op Spoor Oost.

Eerst en vooral worden er alleen mensen getest die vertrekken naar of terugkeren van het buitenland (PCR-test) of mensen die een sneltest nodig hebben. Wie COVID-symptomen heeft of een hoogrisicocontact had, moet zich voortaan laten testen door de huisarts of een triagecentrum. Daarnaast verdwijnt de drive-in. In het nieuwe testdorp moet iedereen te voet aanschuiven en op een stoel gaan zitten voor de test. Zich laten testen in de wagen gaat niet meer. Tot slot gaat het om een zomerdorp. Dit is vergelijkbaar met het testdorp dat in augustus vorig jaar openging op Spoor Oost.

Het nieuwe testdorp is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (bus 17 en 22, tram 2 en 6). Voor fietsers zijn er fietsenstallingen en het Velostation 300 (Wilrijkse pleinen). Auto's kunnen parkeren op de Vogelzanglaan. De parking van Wilrijkse Plein is niet toegankelijk voor automobilisten die zich laten testen.

Op de nieuwe locatie kan TestCovid 1500 mensen per dag testen, meer dan het dubbele vanop Spoor Oost. De tests kunnen gereserveerd worden op www.testcovid.be. Online reserveren is verplicht. Alleen inwoners van de stad Antwerpen (districten inbegrepen), Borsbeek, Schoten, Stabroek en Wommelgem kunnen zich laten testen in TestCovid.

