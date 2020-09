Nieuws Testdorp op Spoor Oost breidt uit

Het testdorp op Spoor Oost breidt opnieuw uit. Vanaf vandaag kunnen ook mensen die een negatief testsresultaat nodig hebben om naar het buitenland te gaan er zich laten testen. Ook mensen die al getest zijn krijgen nu een uitnodiging voor een tweede test. Dat is nieuw want tot gisteren werden er alleen mensen getest die terugkwamen uit een rode of oranje zone, of mensen die contact hadden met een besmet persoon.