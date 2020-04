"Testen in woonzorgcentra nodig voor veiligheid zorgverleners én bewoners"

De twintigduizend coronavirustestkits die gereserveerd zijn voor de woonzorgcentra, worden vanaf dinsdag 7 april geleverd. Dat meldt minister Philippe De Backer (Open Vld) zaterdag. De tests worden verdeeld in functie van het aantal bewoners in de verschillende zorgcentra. "We hebben, in nauwe samenwerking met de regio's, een systeem opgezet voor testing in woonzorgcentra. Dit is inderdaad dringend nodig voor de veiligheid van de vele zorgverleners en de mensen die er wonen. Dit zal efficiënt gebeuren zodat we zo snel als mogelijk de situatie in onze woonzorgcentra volledig in kaart hebben en we indien nodig adequate maatregelen kunnen treffen, in nauw overleg met de woonzorgcentra en de zorgverleners", aldus De Backer.

Er werden voor de woonzorgcentra 20.000 testkits gereserveerd, aldus het persbericht. De Duitstalige gemeenschap krijgt 106 tests, het Waals gewest krijgt er 6.597, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.054 en Vlaanderen krijgt er 11.243. Tijdens het weekend bezorgen de regio's het overzicht van de woonzorgcentra waar getest moet worden samen met de bevoegde zorgverlener (in de meeste gevallen coördinatie-arts) aan de taskforce. Het gaat dan om bewoners en zorgverleners met mogelijke coronasymptomen. Het nodige materiaal voor die tests, zoals beschermende kledij en staalafnamemateriaal, wordt dit weekend samengesteld per woonzorgcentrum en vanaf dinsdag geleverd aan de zorgcentra. De daaropvolgende dagen zullen de stalen worden afgenomen en resultaten geanalyseerd in de daartoe voorziene labo's. Tot nu toe worden enkel tests uitgevoerd in de ziekenhuizen, maar vanaf dinsdag kan dat dus ook in de woonzorgcentra. De sector vraagt daar al langer naar.

