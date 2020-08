De besmettingspiek in Antwerpen is mogelijk achter de rug. Dat is het resultaat van de verstrengde maatregelen. Maar we moeten waakzaam blijven, zegt epidemioloog Pierre Van Damme. Het coronavirus vindt namelijk z'n weg van de ene zwaar getroffen wijk naar een naburige wijk. We zullen dan ook voor lange tijd moeten leren leven met onze beperkte bubbel van contacten. Des te meer omdat het aantal besmettingen in andere provincies nu sneller toeneemt.