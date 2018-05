Testritten tramlijn 7 over Londenbrug uitgesteld

De testritten van tramlijn 7 over de Londenbrug zijn uitgesteld.



De aannemer zou volgens de Noorderlijn bezig zijn aan de laatste aanpassingen. Normaal moesten die testritten in april plaatsvinden. Zo kunnen we van het eilandje over de Londenbrug, via de Kempenstraat naar het noorden. De eindhalte wordt de havana-site. Maar daar moeten we dus voorlopig op wachten. Wanneer die testritten zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Volgend jaar in januari zal tram 7 ook via de Kattendijkdok, Oostkaai en Mexicobrug naar het havenhuis rijden.