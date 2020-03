Tests op coronavirus worden opgevoerd tot zeker 10 000 per dag

In de loop van deze week zal er veel meer getest kunnen worden op het Coronavirus. Nu voeren laboratoria zo'n 3 à 4.000 tests per dag uit. Maar dat aantal zal gevoelig toenemen, tot uiteindelijk zeker 10.000 tests per dag.

Voortaan moeten ook alle mogelijke gevallen in woonzorgcentra, gevangenissen en opvangcentra getest worden. Dat is volgens Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, belangrijk om goed te kunnen isoleren. Al is een maximum van vijf tests per residentie genoeg, als er meerdere besmettingen zouden zijn. Voor wie niet in een rusthuis verblijft of niet in de zorg werkt, is een test niet nodig als de patiënt lichte symptomen vertoont. Bij ernstige symptomen kunnen huisartsen de patiënt best naar het ziekenhuis sturen.