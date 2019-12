Tewerkstellingsproject ‘Hospitality Heroes’ activeert nieuwkomers naar knelpuntberoepen in Antwerpse horeca

28 anderstalige nieuwkomers zijn omgeschoold tot werknemer in de horeca.

Dit najaar volgden 28 anderstalige nieuwkomers een opleiding tot afwasser, keuken- of zaalmedewerker of kamerjongen of -meisje, vier knelpuntberoepen in de horecasector. De opleiding was een initiatief van Horeca Forma (het sectorfonds voor de horeca in Vlaanderen) in samenwerking met de stad Antwerpen, VDAB, Atlas (integratie en inburgering Antwerpen), Werkvormm en het Centrum voor Basiseducatie. Na de taal- en beroepsopleiding van 1 tot 4 maanden is een deel van de cursisten al aan de slag bij de werkgever waar ze stage hebben gelopen. Deze week ontvangen ze allemaal hun attest tijdens een plechtigheid.

(archieffoto Pixabay)