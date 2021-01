Textielfamilie wil E5 mode heropenen en 50 mensen aanwerven

De textielfamilie De Sutter wil de komende drie jaar meer dan vijf miljoen euro investeren in E5 mode en ook nieuwe vestigingen openen. 'Eens we op kruissnelheid zijn zullen we een 50-tal nieuwe medewerkers aanwerven', zegt Peter De Sutter, die samen met zijn broer Kristof CEO wordt van de nieuwe vennootschap E5 Fashion.

De familie De Sutter betaalt 2,5 miljoen euro voor de overname. E5 Fashion neemt de winkelketen E5 mode en alle huurovereenkomsten van de 55 winkels over vanaf 1 februari. 'Ook het hoofdkantoor zit in de overeenkomst en de merknamen blijven behouden. 90 procent van het huidige personeel behoudt zijn job', zegt het bedrijf in een persbericht. 'Mensen zullen, eens de coronacrisis achter ons ligt, weer naar de winkel gaan omdat ze die beleving te zeer hebben gemist.

Webshop

Tegelijk zal de nieuwe eigenaar extra investeren in de webshop en digitale direct marketing.' Op termijn moet de webshop goed zijn voor 20 procent van de omzet, stelt de overnemer. 'Wij geloven rotsvast in de slaagkansen van dit project. Wij willen dat het Vlaamse icoon E5 weer een succes wordt', zegt Peter De Sutter. 'De komende drie jaar zijn we van plan meer dan 5 miljoen euro te investeren. We kijken in dat kader naar het openen van vier nieuwe vestigingen op locaties waar e5 mode nu nog niet aanwezig is. Dat betekent ook - eens we op kruissnelheid zijn - dat we een 50-tal nieuwe medewerkers zullen aanwerven in alle geledingen van het bedrijf.'

E5 had filialen in onder meer Aartselaar, Edegem en Merksem.

(foto Belga)