Expo the Art of Banksy verlengd tot 7 mei

Sinds de opening van de expo ‘The Art of Bansky’ op 14 januari, kwamen er al meer dan 37.500 bezoekers over de vloer in de Stadsfeestzaal. Omwille van het grote succes en om aan de grote vraag naar tickets te voldoen, blijft de expo twee maanden langer dan voorzien. Tot 7 mei kan je de kunstwerken van Banksy bewonderen.

De expo is elke dag, ook op zondag, open. Vooral in het weekend trekt de tentoonstelling veel nieuwsgierigen. Banksy combineert donkere humor met achterliggende politieke boodschappen en maatschappelijke thema’s, wat hem tot een van de grootste kunstenaars van onze tijd heeft gemaakt.

Curator Steve Lazarides bracht de werken van ’s werelds meest beroemde – of beruchte – straatkunstenaar samen. Naast andere gekende werken van Banksy selecteerde Lazarides een paar van zijn meest spraakmakende en actuele werken, waaronder ‘Girl with Balloon’, ‘Kate Moss’ en ‘Media’. Alle werken in de tentoonstelling The Art of Banksy zijn originele werken of zeefdrukken in beperkte oplage van de hand van Banksy zelf, stuk voor stuk uniek qua vorm. In totaal telt de expo meer dan 80 originele stukken uit de collectie van 40 verzamelaars.