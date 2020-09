The Beacon test coronaveilige technologie voor kantoren

In innovatiehub The Beacon in Antwerpen is het project 'New Work' voorgesteld. Vastgoedbedrijven zullen er kennismaken met een twintigtal technologische toepassingen om kantoren veiliger en hygiënischer te maken.

The Beacon, waar zo'n 75 innovatieve bedrijven samenzitten, wordt de komende maanden een laboratorium voor nieuwe technologieën die kantoren veiliger moeten maken. In het project 'New Work' stelt een twintigtal bedrijven producten voor die helpen waken over onder meer afstands- en hygiënemaatregelen met het oog op de coronacrisis.

Het project wordt gedragen door acht partners: zes vastgoedspelers, preventiedienst Mensura en woonzorgcentrumgroep Amate. "We hebben bij The Beacon snel na het toeslaan van corona ingezien dat deze crisis een blijvende impact zal hebben op gebouwen", zegt zakelijk directeur Michaël Geelhand de Merxem.

Technologie kan helpen om aanpassingen te doen, en de partners van 'New Work' willen op de eerste rij zitten om te zien wat mogelijk is. Onder de voorgestelde technologieën zitten een aantal devices die waken over sociale afstand, maar ook slimme camera's die de drukte in alle kantoorruimtes meten of een bedrijf dat met elleboogklinken volledig aanraakloos sanitair aanbiedt.

Het project loopt tot eind oktober, tot dan zullen de residenten van The Beacon en de partners de technologie uittesten en beoordelen. In november bekroont een jury de beste oplossingen. Er volgt ook een studie die aanbevelingen zal doen op vlak van veiligheid, privacy en communicatie, belangrijke peilers bij de ingebruikname van nieuwe technologie.

(Bron: Belga)

(Themabeeld: © Pixabay)