Na Tomorrowland en Rock Werchter is het op donderdag 22 februari de beurt aan de Antwerpse Lotto Arena. Dan komenThe Chainsmokers met hun 'Euro Memories... Do Not Open Tour' naar ons land, dat maakten ze bekend op Twitter. Met monsterhits als Don't Let Me Down, Closer en Roses belooft het een topshow te worden.

Foto: YouTube