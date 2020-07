The day Before Tomorrow livestream 'Sunset Edition' op 16 juli

Nu donderdag 16 juli waagt ook The Day Before Tomorrow zich aan een drie uur durende livestream op Facebook. Tussen 19u en 22u kunnen fans van hiphop, house en pop thuis gratis genieten van hun favoriete festival in plaats van op de parkweide in Brasschaat. Veilig en gezellig dus binnen de sociale bubbel. TDBT verwent de 250 eerste bestellers van de earlybird-tickets op de koop toe met een tof partypakket voor thuis.

Door corona mag The Day Before Tomorrow - dit jaar aanvankelijk gepland op 16 juli - niet plaatsvinden in het Park van Brasschaat. Maar de organisatie wil haar fans allerminst in de kou laten staan en laat donderdag party sets van onder andere DJ F.R.A.N.K en Dave Lampert & Sakso op hen los. De livestream van The Day Before Tomorrow ‘Sunset Edition’ - voor de duidelijkheid: zonder bezoekers - wordt professioneel gecapteerd met 5 camera’s en een drone. De uitzendingen gebeuren live op de Facebookpagina’s van The Day Before Tomorrow en een handvol partners: de Gemeente Brasschaat, Kasteel van Brasschaat, JM catering en Mini Centrauto. De radio’s Park FM en FG Radio zenden TDBT ‘Sunset Edition’ eveneens live uit.

Programma donderdag 16 JULI:

19.00 - 19.45: DJ Team Gomoris

19.45 - 20.30: Dj Mystique b2b Dj Makasi

20.30 - 21.15: Dave Lambert & Sakso

21.15 - 22.00: DJ F.R.A.N.K

Alle DJ’s steunen de organisatie door kosteloos mee te werken aan de ‘Sunset Edition’. Ook leverancier Nextar verzorgt gratis de opbouw van de dj booth, licht en geluid. De eerste 250 personen die een earlybirdticket bestelden, krijgen een rijkgevulde goodiebag om het feest thuis compleet te maken. Winnaars kunnen hun pakket tussen 12u en 17u oppikken in het Kasteel van Brasschaat. De geluksvogels werden persoonlijk gecontacteerd en kregen een specifiek tijdslot toegewezen om de pick-up veilig te laten verlopen.