The Jane, het sterrenrestaurant van Sergio Herman en Nick Bril, is vanmiddag ontruimd tijdens een hevige brand. Kort na de middag, tijdens de drukke middagshift, ontstond het vuur in de keuken. De hele zaak moest worden ontruimd, en de brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Er vielen geen gewonden, maar The Jane zal waarschijnlijk wel een maand lang gesloten blijven.