Sterrenrestaurant The Jane van Sergio Herman en Nick Bril op het Paradeplein in Antwerpen is weer open.

The Jane moest een maand lang de deuren sluiten door een brand. Het vuur ontstond nadat een steekvlam in de dampkap terechtkwam. Om opnieuw klanten te kunnen ontvangen, moest het restaurant de nodige werken ondergaan. De brandgeur is nu volledig weg en het interieur is opgefrist. Vanmiddag konden de eerste klanten er al genieten van hun lunch.