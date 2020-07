De Belpop wandeling van Boechout. Die kan je vanaf vandaag gaan wandelen. Het is een tocht langs de rijke muzikale geschiedenis van de gemeente. Zo is er natuurlijk Sfinks maar ook Bart Peeters en Jan Leyers bijvoorbeeld. Via filmpjes of audiofragmenten leggen Jan Delvaux en Jimmy Dewit u alles uit over het muzikale Boechout.