Leentje De Bruyne en Geert Jacob uit Hove woonden en werkten tussen 2008 en 2010 in de Indiase plaatsen Coimbatore en Anaikatty. In het zuidelijke deel van India richtte het koppel het Anaikatty Rural Community College (ARCC) op, een centrum voor tweedekansonderwijs. In deze documentaire ‘The Voice of Anaikatty', stellen ze hun project voor.