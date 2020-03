The World’s 50 Best Restaurants Awards worden uitgesteld tot volgend jaar

The World’s 50 Best Restaurants Awards, de internationale ‘Oscars van de gastronomie’, die begin juni in Antwerpen zouden plaatsvinden, worden uitgesteld naar 2021. Een precieze datum zal later bepaald worden. Dat beslisten de Vlaamse overheid, de internationale rechtenhouder William Reed Ltd. en de stad Antwerpen na een gezamenlijk overleg. Ze volgen daarmee de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020. De gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de genomineerde chefs, de meereizende supporters en de vele fans en bezoekers in Vlaanderen is het allerbelangrijkste. Gezien de COVID-19 pandemie kunnen die momenteel niet gegarandeerd worden.

De maatregelen die overheden overal ter wereld nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, bemoeilijken momenteel de voorbereiding van ‘The World’s 50 Best Restaurants Awards’ en de verschillende nevenevenementen. Gezien de omstandigheden is het dan ook niet gepast en niet haalbaar om het event te laten plaatsvinden op de vooropgestelde datum.

Het programma van The World’s 50 Best Restaurants zoals dit jaar voorzien was in Antwerpen, wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum in 2021.

Het uitstel was een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing. “Uitstel van The World’s 50 Best Restaurants Awards is de enige verantwoorde keuze om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, zegt Vlaams minister-president én minister van cultuur Jan Jambon. “We zijn verheugd dat alle partners zich volmondig achter een uitstel konden scharen, zodat we in 2021 alsnog dit topevenement naar Vlaanderen kunnen halen.”

“Voor toeristisch en gastronomisch Vlaanderen is deze beslissing hard, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier sterker uitkomen”, vult Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir aan. “Onze prioriteit ligt nu vooral in het elkaar ondersteunen en solidair zijn, zodat we in 2021 sterker dan ooit de verbindende kracht van onze Vlaamse eet-, drink- en tafelcultuur kunnen laten zegevieren.”

Schepen voor toerisme en middenstand Koen Kennis: “Hoe jammer ook, dit is in deze omstandigheden de enige juiste beslissing. Antwerpen kijkt nu al uit naar de editie in 2021.”

‘The World’s 50 Best Restaurants Awards’ bestaat uit een internationale prijsuitreiking en een reeks culinaire nevenevenementen van de internationale rechtenhouder William Reed. Ze worden in 2021 in Antwerpen georganiseerd op initiatief van en met ondersteuning van Event Flanders, een samenwerkingsverband tussen Toerisme Vlaanderen, het departement Cultuur, Jeugd en Media, het departement Buitenlandse Zaken en Sport Vlaanderen, in samenwerking met de stad Antwerpen.