Ghost Rockers komen naar Theater aan Twater

De dertiende editie van Theater aan Twater op 16 en 17 juni wordt geen ongelukseditie als het van de organisatie (vzw Kaaimannen) afhangt. Met 140 optredens over twee dagen is dit het meest straffe programma ooit.

Theater aan Twater, het internationale straattheater-, circus- en spektakelfestival aan de Rupel in Boom, is een vaste waarde geworden op de kalender in de wijde regio. Artiesten komen opnieuw uit de hele wereld, van Japan tot Amerika en zowat alles wat er tussenin zit. Die zorgen voor clownerie, dans, vuur, acrobatie, circus, muziek en meer, dat zowat doorlopend. Op zaterdag 16 juni is dat van 14u tot middernacht, op zondag van 14u tot 22u.

Op zaterdag is de afsluiter TNT Crew, bekend uit Belgium’s Got Talent, die hun succesvolle show On Fire uitbreiden tot een XXL-versie met veel vuur en special effects. Op zondag is een van de hoogtepunten ongetwijfeld Ghost Rockers.

Foto: Belga