Overmorgen lopen tienduizenden mensen de 10 Miles, maar er lopen waarschijnlijk maar 2 deelnemers mee die er élke keer bij waren. In 1986 stonden Wim en Bruno aan de start van de allereerste editie, en sindsdien misten ze geen enkele jaargang. En ook nu kunnen de twee zestigers amper wachten tot zondag. Want goesting, die is er. Nu nog zien of het lijf mee wil.