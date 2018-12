Theatershow van Suske en Wiske in première

Vandaag ging in Comics Station indoor pretpark de theatershow “Op avontuur met Schanulleke” in première. Een nieuwe productie van Production Pirates, die ons meeneemt in de fantasiewereld van Suske en Wiske, het populairste stripduo van België.

Voor de première werden vanuit heel Vlaanderen 400 leerlingen uit het basis- en het kleuteronderwijs uitgenodigd, die zichzelf voor de gelegenheid verkleed hadden als echte Hollywoodsterren om er zo een echt VIP evenement van te maken.

De 400 leerlingen werden ’s ochtends persoonlijk opgewacht door Suske en Wiske. En… ze hadden een verrassing bij voor Wiske, namelijk haar allerbeste vriendinnetje en lievelingspopje Schanulleke.

In alle drukte rond de nieuwe show was Wiske haar popje kwijtgespeeld. Gelukkig vond Schanulleke dankzij de hulp van de leerlingen toch nog de weg naar Comics Station en kon ze op het nippertje nog meespelen in de nieuwe show.

In deze show, een nieuwe productie van Production Pirates, word je meegenomen in de fantasiewereld van Suske en Wiske. In een show van twintig minuten zit je het ene moment in de tuin van Suske en Wiske om even later in de ruimte of een mysterieuze grot te belanden. Uiteraard staat in deze show de vriendschap tussen onze twee helden en het bekendste lappenpopje van het land centraal.

Bij Comics Station was het uiteraard spannend afwachten naar de reacties van de kinderen op deze nieuwe show. En deze reacties waren zeer positief.

Suske en Wiske slagen er echt in om de kinderen van het begin tot het einde de kinderen te betrekken in hun avontuur. Hierdoor ontstaat er een leuke interactie.

Comics Station: “We hadden voor de première van de show enkel kinderen uitgenodigd om zo te kunnen starten met een leuk maar zeer kritisch publiek. De waarheid komt dan ook uit een kindermond.”

Comics Station: “Het is leuk om te zien hoe de kinderen opgaan in de fantasie van Suske en Wiske en ze echt proberen te helpen om het avontuur tot een goed einde te brengen.”

Voor het grote publiek gaat de show in première op zaterdag 22 december. De show zal meerdere malen te zien zijn tijdens de openingsdagen van Comics Station, het indoor pretpark waar striphelden nu écht tot leven komen.

(Bericht en foto : Comics Station)