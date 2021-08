Theaterstudenten op zoek naar applauspunten

Theatergezelschap compagnie Marius leent deze week haar podium in het Middelheimpark aan collega's. Onder de noemer Middelheim '21 krijgen theatermakers en muzikanten er de kans om hun werk te tonen aan het publiek. Gevestigde namen als Jan De Corte en Roy Aernouts staan er op het programma, maar donderdag maken ook twee theaterstudenten hun debuut. Na twee jaar spelen zonder publiek is dat best spannend.





Tickets en info: https://marius.be/