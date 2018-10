Theo Francken : 'Willen alles doen om Belkacem land uit te zetten als hij vrijkomt'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wil er 'alles aan doen' om Fouad Belkacem zo snel mogelijk het land uit te zetten wanneer hij vrijkomt uit de gevangenis. Dat bevestigt zijn woordvoerster.

'Uiteraard willen we zo iemand uitwijzen, maar we zijn wel afhankelijk van justitie.' Het Antwerpse hof van beroep besliste om de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem af te nemen. De vroegere leider van terreurorganisatie Sharia4Belgium heeft nu enkel nog de Marokkaanse nationaliteit. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wil de man 'zo snel mogelijk uitwijzen', al kan dat wel pas wanneer Belkacem op vrije voeten is, legt zijn woordvoerster Katrien Jansseune uit.

Belkacem zit momenteel in de cel voor verschillende veroordelingen en is pas op 25 mei 2027 einde straf. Bovendien bekijkt zijn advocate of ze in cassatieberoep gaat tegen de afname van zijn Belgische nationaliteit, waarna ze ook nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou kunnen stappen.'Als Belkacem einde straf is kan de Dienst Vreemdelingenzaken hem een bevel geven om het grondgebied te verlaten, gecombineerd met een inreisverbod, en hem in een gesloten centrum plaatsen met het oog op zijn terugkeer. Daar zetten we maximaal op in', zegt Jansseune. 'Maar dat is allemaal nog voorwaardelijk, omdat we afhankelijk zijn van justitie. 'Eind vorig jaar nam justitie al de Belgische nationaliteit af van Malika El Aroud, 'de zwarte weduwe van de jihad'. Zij kreeg intussen een bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod, en verblijft in een gesloten centrum om terug te keren naar Marokko, aldus Jansseune.

(foto © Belga)