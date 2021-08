Ondanks de hoge vaccinatiegraad, blijkt uit de cijfers van Sciensano wel dat de pandemie aan kracht wint in ons land. Tussen 23 en 29 juli werden dagelijks gemiddeld 33 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen . Dat is een stijging met 23 procent in vergelijking met een week eerder. Er liggen momenteel nog 318 mensen (+ 10 procent) met COVID in het ziekenhuis, van wie er 93 op de afdeling intensieve zorg liggen (+12 procent). Tussen 20 en 26 juli werden gemiddeld ook 1.469 coronabesmettingen per dag vastgesteld. In vergelijking met een week eerder gaat het om een lichte toename, met 4 procent. Het aantal testen daalde wel met 20 procent, tot gemiddeld 58.183 per dag. In totaal gaf 2,8 procent van de tests een positief resultaat. In diezelfde periode vonden gemiddeld ook 2 sterfgevallen per dag plaats, wat een verdubbeling is ten opzichte van de week ervoor. Ook het reproductiegetal, dat op basis van het aantal ziekenhuisopnames op 1,18 ligt, toont aan dat de verspreiding van het virus sneller verloopt.