Thomas More schakelt over naar code oranje

Vanaf maandag zal op alle campussen van Thomas More de organisatie aangepast worden volgens code oranje. Dat heeft de hogeschool laten weten in een mail aan studenten en medewerkers. Thomas More spreekt van een stijging in het aantal besmettingen bij zowel medewerkers als studenten.

Thomas More was het academiejaar nog gestart in code geel, maar schakelt vanaf maandag over naar oranje. Die dagen zijn nodig om de uurroosters en campusbezetting aan te passen aan het scenario. De aanpassing heeft onder meer tot gevolg dat de capaciteit van de aula's met mondmaskerplicht verminderd wordt tot een vijfde. Er wordt verhoogd ingezet op afstandsonderwijs. Aan de afspraken voor labo's, skillslabs en praktijkruimtes wijzigt niets. Sport en culturele activiteiten op de campus zijn niet toegelaten. Sportactiviteiten voor lessen volgen de richtlijnen van de professionele sectoren.