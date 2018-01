Thomas Pieters bezorgt Europa de overwinning

Het Europese golfteam met Antwerpenaar Thomas Pieters heeft de derde editie van het EurAsia Cup golf gewonnen. Op de Glenmarie golfbaan in het Maleisische Shah Alam waren ze met 14-10 te sterk voor de Aziatische ploeg. Pieters scoorde het beslissende punt.

De ploeg uit Azië leidde na twee dagen, maar vandaag ging Europa er dus op en over. Met dank onder andere aan Thomas Pieters. Hij telde na zes holes vier slagen voorsprong. Zijn Zuid-Koreaanse tegenstrever Beyong Hun An kon echter de bordjes terug gelijk hangen. Pieters sloeg terug met een birdie en par op de vijftiende en zestiende hole. An putte op de zeventiende hole nog een birdie weg, waarna beide spelers op hole achttien par noteerden. Pieters haalde het uiteindelijk met één punt voorsprong waarmee hij de Europese overwinning veiligstelde.

"Het is altijd mooi om het winnende punt te scoren", verklaarde Pieters. "Ik nam een goede start, maar speelde vervolgens zwak in het midden van mijn parcours. Naar het einde van mijn ronde lukte ik enkele goede birdies."

Voor Europa is het de tweede overwinning in drie edities. In 2016 wonnen de Europeanen met 18,5-5,5. In 2014 werden de punten gedeeld.

Foto Belga