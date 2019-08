Thomas Pieters klimt naar 84e plaats op wereldranking na zege op Czech Masters

Na zijn eindzege van zondag op de Czech Masters (European Tour/1 miljoen dollar) is Thomas Pieters op de vandaag gepubliceerde wereldranking in het mannengolf gestegen van de 101e naar de 84e plaats.

Voor de 27-jarige Pieters was het zijn vierde overwinning op de European Tour, de tweede in Tsjechië. In 2015 won hij naast de Czech Masters ook het KLM Open in het Nederlandse Zandvoort. In 2016 was de Antwerpenaar de beste in het Made in Denmark. Een jaar later, op 6 augustus 2017, behaalde hij met een 23e plaats zijn voorlopig beste notering ooit op de World Golf Ranking. In dat seizoen eindigde hij op de vierde plaats op de Masters in Augusta. De Amerikaan Brooks Koepka blijft de nummer een van de wereld, voor zijn landgenoot Dustin Johnson en de Noord-Ier Rory McIlroy. Thomas Detry staat op de 162e plaats en Nicolas Colsaerts is 334e.

(foto © Belga)