Thomas Pieters knap 2de op Genesis open golftornooi

In de eerste amateurliga, daar huist Beerschot Wilrijk. Voorlopig toch, want niemand op het Kiel die er eigenlijk nog aan twijfelt dat de Mannekes volgend jaar in eerste B zullen aantreden. Dat er gisteravond tegen Oosterzonen opnieuw gewonnen zou worden leek bij voorbaat dus een evidentie. Vraag was enkel met hoeveel.