Speciale dag voor Thorben

Vandaag was het een bijzondere dag voor Thorben en zijn ouders uit Aartselaar. Hij werd voor het eerst naar de dagopvang gebracht met de rolstoelauto.

De ouders van de vierjarige jongen zaten met de handen in het haar, omdat ze hun zoontje niet naar de dagopvang in Duffel konden brengen.Maar dankzij een aantal benefietacties hebben ze nu een aangepaste bestelwagen kunnen kopen met plaats voor de rolstoel van Thorben. De ouders voeren de jongen nog zelf naar de dagopvang in Duffel, maar binnenkort zullen vrijwilligers dat overnemen. Het gezin zal de wagen ook ter beschikking stellen van andere gezinnen met hetzelfde probleem.