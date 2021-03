Nieuws "Ik hoop dat scholen niet dicht hoeven te gaan"

Antwerps schepen van onderwijs Jinnih Beels hoopt dat de lagere scholen in de week voor de Paasvakantie gewoon open kunnen blijven. Morgen moeten de onderwijsministers een plan op tafel leggen om het aantal besmettingen in scholen te verminderen. Overschakelen op thuisonderwijs in de week voor de paasvakantie is een optie waar ook viroloog Marc Van Ranst wel iets voor voelt, maar volgens Jinnih beels is dat in het basisonderwijs niet evident.