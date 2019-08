De ticketverkoop voor de Europese match van Antwerp volgende week tegen Viktoria Plsen loopt als een trein.

Vanmorgen stond de teller al op zo'n 12000 verkochte tickets. De laatste match van Antwerp in de UEFA-cup dateert al van 25 jaar geleden. Er volgde drie jaar later nog wel een avontuur in de Intertoto Cup, maar het is duidelijk dat de honger naar een nieuw Europees avontuur heel erg groot is.

(Foto: © Belga)