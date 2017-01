Het is weer zover. Het dancefestival Tomorrowland is erin geslaagd om op minder dan een uur tijd alle Belgische tickets te verkopen. Vanavond is het de beurt aan de danceliefhebbers van over heel de wereld om een gooi te doen naar zo'n felbegeerde ticket. Deze middag probeerden enkele Belgen het ook al, maar niet altijd met evenveel succes.