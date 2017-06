Is het omdat Gert Verhulst momenteel overal te zien is op het scherm? Of is het gewoon pure nostalgie? Feit is in elk geval dat het optreden van Samson & Gert op 30 november in het 'Sportpladijs', euh Sportpaleis, allemaal de deur uit zijn. 16.000 stuks... En dat op minder dan twee dagen tijd.

Het optreden is niet voor kinderen, maar wel voor de fans van het eerste uur van de tv-hond. Twintigers en dertigers dus.