Ticketverkoop Europese match Antwerp start vandaag

De ticketverkoop voor de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gaat vandaag van start. Antwerp geeft daarin de Tsjechische vicekampioen Viktoria Plzen partij.

Voor het eerst in 22 jaar speelt Antwerp nog eens Europees. Binnen exact één week ontvangt The Great Old de Tsjechen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Antwerpsupporters die de historische match willen bijwonen, kunnen vanaf vandaag hun ticket kopen.

De prijs voor een ticket varieert van vijf euro voor kinderen en mindervaliden tot vijftien euro voor volwassenen. De businessplaatsen op de hoofdtribune kosten 25 en 35 euro. De Antwerpfans zullen aan de zijlijnen van het veld kunnen zitten, want tribunes 1 en 3 gaan open.

De combiregeling valt uitzonderlijk weg, mits enkele concrete voorwaarden. Dat heeft de club in overleg met de ordediensten van de stad Brussel beslist. Daardoor kan iedere fan vier tickets bestellen. De verkoop zal voornamelijk online gebeuren, om lange wachtrijen te vermijden.

Lamkel Zé mag opnieuw meetrainen met de A-kern

Een week voor de belangrijke Europese wedstrijd moet Didier Lamkel Zé niet langer trainen met de B-kern. De Kameroener stuurde zijn kat naar de eerste trainingen van het seizoen. Hij wilde zo een beter contract afdwingen bij het bestuur. Maar dat nieuwe contract kwam er vooralsnog niet. Sinds 24 juni verkommerde het 22-jarige enfant terrible zelfs in de B-kern. Tot gisteravond dus. Of Lamkel Zé de volgende weken ook wedstrijdminuten bij de eerste ploeg mag maken, valt nog af te wachten.