Tien dagen hinder in Tijsmanstunnel door betonherstellingen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert van vrijdag 16 tot maandagochtend 26 november dringende betonherstellingen uit in de Frans Tijsmanstunnel op de R2 in het Antwerpse havengebied. Vooral tijdens het weekend zal de hinder groot zijn, stelt AWV. Het verkeer zal er wel steeds minstens over één rijstrook kunnen rijden.

Met name op de rechterrijstrook in de tunnelkoker van de Tijsmanstunnel richting Beveren zijn er volgens AWV dringende herstellingen nodig aan het betonnen wegdek. Tijdens de weekends van 16 tot 19 en 23 tot 26 november wordt de tunnelkoker richting Beveren dan ook volledig afgesloten voor herstellingswerken en wordt het verkeer in beide richtingen door de tunnelkoker richting Stabroek geleid over telkens één rijstrook.

Tijdens de week is er richting Stabroek geen hinder en is er richting Beveren één rijstrook beschikbaar. De oprit Kanaaldok B1/B2 richting Beveren zal tijdens de volledige duur van de werken niet toegankelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien via de Kruisweg naar de oprit Stabroek. Het op- en afrittencomplex Lillo blijft wel gewoon open. Omdat de werken tot flink wat hinder kunnen leiden, raadt AWV het verkeer over langere afstand richting Beveren aan om vanuit het noorden via de afrit van de A12 aan het complex Zandvliet en de Scheldelaan (N101) naar de oprit van het complex Lillo te rijden, en vanuit het zuiden via de afrit van de A12 in Ekeren, de Noorderlaan en de Scheldelaan eveneens naar de oprit Lillo.

(Bron : Belga)

(Foto : Google Street View)