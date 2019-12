Tien transmigranten opgepakt op bussen De Lijn

Afgelopen nacht voerden de federale en lokale politie een gezamenlijke controleactie rond mensensmokkel en transmigratie in de gemeente Beerse. De politie werkte voor deze actie nauw samen met controleurs van De Lijn. Tijdens controles op bussen op de lijn Antwerpen-Turnhout werden in totaal tien personen bestuurlijk aangehouden, omdat ze niet over de juiste verblijfsdocumenten beschikken.

De controleactie vond plaats omdat de politie nog steeds vaststelt dat heel wat transmigranten zich vanuit Brussel - voornamelijk met het openbaar vervoer - naar snelwegparkings begeven, waar ze in vrachtwagens proberen te klimmen om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen maken.



Zowel de federale als lokale politie stelde zich op aan bushaltes op de Antwerpsesteenweg in Beerse. In samenwerking met de controleurs van De Lijn controleerden ze passagiers op de passerende bussen.



Tijdens controles op acht bussen werden in totaal tien mannen bestuurlijk aangehouden. Acht personen verklaarden afkomstig te zijn uit Soedan. Eén persoon, mogelijks de begeleider van een aantal transmigranten, was afkomstig uit Iran. Hij werd voor verhoor meegenomen door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. Ten slotte werd één persoon van Marokkaanse afkomst bestuurlijk aangehouden wegens illegaal verblijf.



De politie voert dergelijke controleacties op regelmatige tijdstippen. Ze wil hiermee netwerken van mensensmokkelaars in kaart brengen en de betrokken transmigranten ontraden om de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.

(Bron: Federale Politie)

(Themabeeld: © Belga)