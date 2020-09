Tienduizendste test afgenomen in covid-testdorp

Het corona-testdorp aan Spoor Oost draait intussen bijna zes weken. Vandaag werd daar de tienduizendste test afgenomen. Het testdorp is belangrijk om de huisartsen te ontlasten. Die klagen over de toenemende coronadrukte.

In het testdorp is het aantal testen de laatste dagen opgelopen tot 600 per dag. Dat betekent dat er wekelijks ruim 4.000 mensen minder tot bij de huisarts moeten gaan. En de capaciteit kan in de toekomst nog uitgebreid worden tot 4.000 per dag.

Nu worden er enkel mensen getest zonder symptomen, bijvoorbeeld mensen die teruggekomen zijn uit een rode zone of in contact geweest zijn met een besmette persoon. Maar het centrum is er ook op voorbereid om in de toekomst mensen met lichte symptomen te testen. Volgens coördinator Jan Stroobants zal die beslissing deze week of volgende week vallen.

(Foto: © Belga)