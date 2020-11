De kans is groot dat er vanavond geen kinderen aan uw deur staan om snoepjes te vragen voor Halloween. Dat is sowieso geen goed idee, omdat kinderen dan in contact komen met veel mensen. Bij zo’n Halloweentocht gaan ook vaak de ouders mee om hun kroost te begeleiden. Als alternatief is er nu de Grote Griezeltelling. We volgden Jonas en zijn zus Hannelore uit Edegem op deze – toch bijzondere – Halloweendag.