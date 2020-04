De grootgrondbezitters van Landelijk Vlaanderen, dat is de vereniging voor land-, bos- en natuureigenaars, bekijken of ze tijdens de coronacrisis delen van hun privédomeinen kunnen openstellen voor wandelaars. Christophe Lenaerts, de voorzitter van Landelijk Vlaanderen, bezit het domein Heihuyzen, naast het vliegveld in Oostmalle. Komend weekend komt nog te vroeg, maar in de loop van volgende week verwacht hij delen van zijn terrein te kunnen openstellen.