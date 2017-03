Ook dit jaar organiseert de sportdienst tienersportkampen tijdens de paasvakantie.

SPORTKAMP dans-snowboard-glowgolf

van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april, voor tieners van 11 tot en met 15 jaar.

Start: maandag 3 april om 9.30 uur aan het sportcentrum, Sportweg 1 in Stabroek.

Elke dag maak je kennis met drie sporten. In de voormiddag staat “dans” op het programma en in de namiddag trekken we telkens naar de skipiste in Nederland om daar te gaan snowboarden (zowel voor beginners als voor gevorderden).

Alle dagen (behalve vrijdag) van 9.30 tot 16 uur. De bus komt de kinderen ophalen om 12.15 uur aan de parking van zaal Moorland, iedereen kan dus best blijven ineten. Vrijdag starten we een uurtje vroeger, dan vertrekt de bus om 8.30 uur en verblijven we heel de dag in Nederland , in de voormiddag snowboard en in de namiddag glow-golf. Einde om 16 uur in Stabroek, sportcentrum.

Prijs: 1ste kind 90 euro, 2e en volgende kinderen 80 euro.

SPORTKAMP voetbal-snowboard-ice karten

van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april, voor tieners van 11 tot en met 15 jaar.

Start: maandag 3 april om 9.30 uur aan het sportcentrum, Sportweg 1 in Stabroek.

Elke dag maak je kennis met drie sporten. In de voormiddag staat “voetbal” op het programma en in de namiddag trekken we telkens naar de skipiste in Nederland om daar te gaan snowboarden (zowel voor beginners als voor gevorderden).

Alle dagen (behalve vrijdag) van 9.30 tot 16 uur. De bus komt de kinderen ophalen om 12.15 uur aan de parking van zaal Moorland, iedereen kan dus best blijven ineten. Vrijdag starten we een uurtje vroeger, dan vertrekt de bus om 8.30 uur en verblijven we heel de dag in Nederland , in de voormiddag snowboard en in de namiddag ice karten. Einde om 16 uur in Stabroek, sportcentrum.

Prijs: 1ste kind 105 euro, 2e en volgende kinderen 95 euro.

Wat breng je mee?

Minimum twee drankjes of stukken fruit voor tijdens de 2 pauzes (tip: water is gezond en niets smaakt beter bij het sporten!)

Sportkledij (met naam tekenen aub)

Boterhammetjes voor de middagpauze

Skikledij, handschoenen, identiteitskaart of KIDS ID, eventueel 1 euro voor locker

Skihelm is verplicht. (zijn gratis ter beschikking)

Indien je voor- of nabewaking nodig hebt, graag een mailtje sturen naar katrien.koyen@stabroek.be

Meer info: Sportdienst Stabroek - Katrien.koyen@stabroek.be