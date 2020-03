Tiental Antwerpse zaken bleef open zelfs na verwittiging politie

In Antwerpen heeft de lokale politie het voorbije weekend tal van winkels, horecazaken en andere commerciële panden moeten aanmanen om te sluiten na het ingaan van de meest recente maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

In een tiental hardleerse horecazaken moest de politie zelfs meermaals langsgaan. 'Dat mensen vindingrijk proberen te zijn om de regels te omzeilen in deze situatie is onbegrijpelijk', zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Sinds zaterdag hebben alleen winkels die voeding of andere essentiële producten zoals geneesmiddelen verkopen nog de toestemming om tijdens het weekend de deuren te openen. Horecazaken moeten de hele week dicht. Die regels waren blijkbaar nog niet meteen bij iedereen doorgedrongen. 'In vele gevallen ging het om uitbaters die niet wisten dat zij ook moesten sluiten, bijvoorbeeld bij wassalons', zegt Bruyns. 'Maar er waren laat ons zeggen ook wat meer hardleerse uitbaters.

Zondagavond en -nacht lijken de regels wel goed te zijn opgevolgd.'Onder meer in het Nachtegalenpark moest dit weekend een terras worden gesloten waar bezoekers massaal waren opgedoken en waar drankjes werden verkocht aan een 'afhaalstand'. De politie wijst zowel uitbaters als bezoekers met de vinger. 'Als het advies is om zoveel mogelijk afstand te bewaren, ga dan niet met dertig mensen afspreken om te gaan picknicken', zegt Bruyns. 'Je brengt je eigen familie en vrienden in gevaar én ook de politiemensen die risico moeten lopen door tussenbeide te komen.'Boetes zijn er voorlopig niet gegeven, maar dat kan in de nabije toekomst indien nodig wel gebeuren. De politie acht het wel sowieso belangrijker om de regels op het terrein af te dwingen door zaken te sluiten en bezoekers te verwijderen, dan gewoon een boete te geven bij vaststellingen van overtredingen.

