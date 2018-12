Tiental auto's getakeld op de kaaien

Wie onoplettend is geweest en zijn auto nog vanmorgen aan de Kaaien in Antwerpen had laten staan, heeft brute pech. De politie en takeldiensten zijn sinds 7 uur druk in de weer om de laatste auto's weg te slepen.

Ze ruimen létterlijk plaats voor de verwachte honderdduizend feestgangers die vannacht naar het vuurwerk komen kijken. Op de verkeersborden aan de parkeerstroken, staat duidelijk vermeld om de auto's tijdig te verzetten.

Maar niet iedereen leest die signalisatie altijd even goed. Want er moeten 20 tot 30 voertuigen getakeld worden. Daarna houdt de politie een oogje in het zeil om nieuwe foutparkeerders meteen weer de baan op te sturen of om opnieuw te laten wegslepen.