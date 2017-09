Tiental oproepen voor schade stormweer

Op het Kiel is door de felle wind een stelling omgevallen. Een geparkeerde wagen raakte daardoor beschadigd. En in Reet vielen er in het park enkele bomen om. Met windstoten tot 90 kilometer per uur is het niet veilig in bosgebied, al zijn de stedelijke parken in Antwerpen op dit moment nog niet afgesloten. De provinciale, zoals het Rivierenhof in Deurne, wel. De brandweer kreeg voorlopig een 9-tal oproepen binnen. Verwacht wordt dat de wind na de middag wel zal luwen.