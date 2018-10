Tiental transmigranten ontsnapt uit koelwagen in Ranst

In Ranst zijn een tiental transmigranten ontsnapt uit een koelwagen op de vrachtwagenparking langs de E313.

Rond twee uur vanmiddag ontdekte een vrachtwagenchauffeur een groep migranten van Afrikaanse origine in z'n truck. De politie kwam ter plaatse. Maar de transmigranten konden wegvluchten in de aanpalende bossen en weivelden. Even later kreeg de politie opnieuw een melding van een getuige die nog iemand had opgemerkt in de buurt van de parking. Maar de politie kon hen niet vatten, de agenten volgen ook de richtlijn om hen niet op te jagen omwille van het gevaar aan de autosnelweg.