Tientallen foutparkeerders in Stuivenbergwijk beboet

Het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Oost van de Antwerpse politie controleerde op zondagochtend in Deurne op foutparkeerders. Er werd vooral gekeken in de omgeving van bakkers waar klanten parkeren op het voetpad of in de dubbele file tijdens hun aankopen. Op die manier veroorzaken ze overlast voor de buurtbewoners en creëren ze gevaarlijke situaties. In totaal werden 84 boetes uitgeschreven. 10 personen werden betrapt terwijl ze rondreden met de gsm in hand. In de namiddag richtte het team twee controleposten in. Aan de Ten Eekhovelei werd een voertuig gecontroleerd met aangedampte ruiten. Dat bleek echter het minste van de bestuurder zijn problemen. Hij was veroordeeld voor twee rijverboden en had een bevel tot gevangenneming openstaan. Hij moest zijn wagen achterlaten en kreeg een lift naar de gevangenis.