Tijd dringt om bewonerskaarten aan te vragen

Vanaf 1 april wordt het bewonersparkeren ingevoerd in de 20ste-eeuwse gordel in de districten buiten de Singel. In Hoboken, Berchem, Deurne en Merksem is dat.



Vanaf dan moet je betalen om op die plekken te parkeren. Maar bewoners hoeven dat natuurlijk niet te doen. Tenminste als ze een bewonerskaart aanvragen. En opvallend genoeg hebben nog maar weinig mensen daar dat gedaan. 55.000 inwoners komen nu in aanmerking om zo'n bewonerskaart aan te vragen, maar nog geen 16.000 mensen hebben dat voorlopig gedaan. Nog niet eens één derde dus. Ze hebben nog de tijd tot 1 april. Anders riskeren ze ook een retributie van 30 euro en da's geen grap.