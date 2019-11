Vrijdag en zaterdag zal het Sportpaleis weer vollopen voor the Night of the Proms. Waar kleppers zoals Ronan Keating, John Miles en 10CC hun opwachting maken. Bart Peeters presenteert de Proms. En ook Maxi Jazz van Faithless zal mee op het podium staan. Wij spraken met hem in de catacomben van het Sportpaleis.