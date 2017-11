Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Drie Eikenstraat in Edegem

Op 13 november start de vernieuwing van de Drie Eikenstraat in Edegem. Het omvangrijke wegenwerk zal in totaal een jaar in beslag nemen. De meest hinderlijke werken zullen ongeveer acht maanden duren.

Gedurende die periode zal er eenrichtingsverkeer gelden in de Drie Eikenstraat tussen de brug met de E19 en de Prins Boudewijnlaan. Doorgaand verkeer in de andere richting moet de grote omleidingen volgen via de Prins Boudewijnlaan/Groeningelei of Prins Boudewijnlaan/R11.

(Foto : google street view)