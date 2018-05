Tijdelijk geen inhaalverbod meer op R2

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt dit voorjaar in samenwerking met het Vlaams Verkeerscentrum een aantal maatregelen om de veiligheid op de R2 te verhogen.

Het gaat om een tijdelijke en plaatselijke opheffing van het inhaalverbod voor vrachtwagens op de R2 en daaraan gekoppeld een snelheidsverlaging naar 70 km/u. De opheffing van het inhaalverbod en het instellen van de snelheidsbeperking gebeuren in functie van de verkeersdrukte en enkel in bepaalde zones. Om dit door te voeren zijn boven de rijbaan op verschillende locaties bijkomende signalisatieborden aangebracht. Daarnaast wordt op de afritten na de tunnels meer opstelruimte gecreëerd door de belijning aan te passen. Deze ingrepen moeten de verkeersdichtheid en de files op de rechterrijstrook ter hoogte van de afritten terugdringen en de vele aanrijdingen in de files een halt toeroepen. Deze maatregelen zullen ingaan vanaf 8 mei en in het najaar geëvalueerd worden.

(foto : Google Maps)