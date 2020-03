Tijdelijk werklozen krijgen tegemoetkoming voor water- en energiefactuur

Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, waarschuwt voor fraude met bankkaarten. Oplichters misbruiken de naam van Febelfin om mensen op te lichten. Zo circuleren er momenteel e-mails uit naam van Febelfin en de banken waarin je gevraagd wordt om je huidige bankkaart te vervangen door een nieuwe. Maar Febelfin waarschuwt dat dit een valse mail is, verzonden door fraudeurs. Daarin wordt gevraagd om op een link te klikken (bijvoorbeeld “Vraag hier kosteloos uw nieuwe product aan”). Via die link moeten bancaire codes zoals codes om te internetbankieren worden ingegeven op een site die heel erg lijkt op de vertrouwde banksite. Op die manier krijgen fraudeurs rechtstreeks toegang tot iemands bankrekening en kan die achterblijven met een geplunderde rekening. Maar heel belangrijk: een bank zal nooit naar codes vragen om een bankkaart te vernieuwen via een link. Krijg je zo’n bericht, dan is dat altijd vals! Fraudeurs surfen nu ook mee op de coronagolf. Mensen hebben vandaag heel wat zorgen aan hun hoofd en daarvan profiteren fraudeurs. Zo’n mailtje lezen, op de link klikken en je codes doorgeven is dan ook snel gebeurd. Enkele tips om je te beschermen tegen dit soort phishing: Geef nooit je pincode of andere bankcodes door via telefoon, mail, sms of sociale media. Een bank zal je dit nooit vragen. Negeer berichten die je via een link naar een (valse) betaalsite of een (nagemaakte) app of site van je bank brengen. Voer alleen overschrijvingen uit in de vertrouwde app van de bank op je smartphone of via de beveiligde website van je bank. Ben je toch in de val getrapt? Volg zo snel mogelijk het volgende stappenplan: Neem contact op met je bank. Verwittig Card Stop (www.cardstop.be of 070 344 344) als je ook kaartgegevens hebt doorgegeven. Verander je codes. Dien klacht in bij de politie.