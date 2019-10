Pakjes en goederen vervoeren met de tram in Antwerpen. Het is een milieuvriendelijk alternatief voor de vele bestelwagens in de stad, maar het is voorlopig te duur. In Dresden en Zürich is het al een vertrouwd beeld voor de stadsbewoners. Tussen de trams die pendelaars nemen, rijden ook goederentram. Maar er is ook een goedkoper alternatief, waarbij er een aanhangwagen aan de tram wordt bevestigd, zoals u in dit animatiefilmpje kunt zien. Toelichting n het middagnieuws door Katrien De Langhe